L'inerzia del Guardasigilli nelle azioni disciplinari sulle toghe

Nel corso dell’ultima legislatura, il procuratore generale della Cassazione ha archiviato 5.142 azioni disciplinari nei confronti dei magistrati, trasmettendo la comunicazione al ministero della Giustizia, che ha facoltà di chiedere copia degli atti e promuovere direttamente l’azione disciplinare. I Guardasigilli, Alfonso Bonafede e Marta Cartabia, però, hanno deciso di chiedere copia dei provvedimenti soltanto in dieci casi e di promuovere l’azione disciplinare in quattro casi. Sono i dati impietosi emersi dalla risposta fornita dal ministero della Giustizia a un’interrogazione presentata da Enrico Costa, vicesegretario di Azione e presidente della giunta per le Autorizzazioni della Camera. Dati che dipingono una situazione di quasi assoluta mancanza di controllo sul potere in mano al procuratore generale della Cassazione di archiviare i procedimenti disciplinari nei confronti delle toghe.

