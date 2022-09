I magistrati tributari scioperano contro la riforma Cartabia

Dal 19 al 21 settembre i magistrati tributari sciopereranno per protestare contro la riforma della giustizia tributaria, approvata in fretta e furia dal Parlamento il 9 agosto dopo la caduta del governo Draghi, con la sola astensione di Fratelli d’Italia. Tre gli elementi principali alla base della protesta dei giudici tributari, come spiega al Foglio Daniela Gobbi, presidente dell’Associazione magistrati tributari: “Innanzitutto la permanenza del rapporto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quale saranno incardinati i giudici professionali. E’ evidente come questa scelta del legislatore appanni l’immagine di autonomia e indipendenza del giudice. La riforma accentua il rapporto di dipendenza dei giudici tributari dal Mef, titolare dell’interesse oggetto delle controversie tributarie, in contrasto con i principi costituzionalmente garantiti dell’indipendenza e dell’imparzialità dei giudici e in chiaro contrasto con l’interesse dei contribuenti”.

