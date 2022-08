La riforma della Giustizia tributaria funziona, ma è incompleta

Pochi giorni fa, il Parlamento ha approvato la legge sulla riforma della Giustizia tributaria, di cui è possibile stilare un bilancio di pregi e difetti. Tra i pregi, il primo è il buon funzionamento delle istituzioni. Al governo Draghi va riconosciuto il merito di aver inserito alcuni obiettivi nel Pnrr e di aver seguito il procedimento legislativo ordinario, l’unico – d’altronde – accettabile per la presidenza della Repubblica. Al Parlamento va dato atto di aver legiferato in poco più di due mesi, sia pure al prezzo d’una compressione del tempo a disposizione della Camera. Un altro pregio della riforma è che sono state recepite varie osservazioni provenienti da studiosi, magistrati e professionisti. Per esempio, sono stati eliminati i limiti inizialmente posti all’appello per le cause di modesto valore ed è stata introdotta una norma transitoria sull’età pensionabile degli attuali giudici tributari. Il terzo pregio è il più importante sotto il profilo istituzionale: la scelta di fondo a favore di una magistratura tributaria non più onoraria, bensì professionale, dotata di magistrati a tempo pieno. Essa conferma la tendenza alla specializzazione che da tempo è in atto in Italia e altrove. Il quarto merito della riforma è l’aver perfezionato la disciplina processuale con l’ammissione della prova testimoniale. Infine, è stata colta l’occasione per stabilire una definizione legislativa delle liti che giacciono presso la Corte di cassazione. Pur se contestata con argomenti tutt’altro che irragionevoli (ogni misura di questo tipo è eccezionale, ma crea l’aspettativa di un’altra, prima o poi), questa scelta è coerente con quella di fondo di voltare pagina e con la necessità di ripristinare le precondizioni affinché la Cassazione possa svolgere efficacemente il proprio ruolo.

