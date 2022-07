Woodcock, il pm dei flop, si candida al Csm

Il pm di Napoli Henry John Woodcock ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in programma il 18 e 19 settembre. Il magistrato celebre per i suoi flop giudiziari, per le maxi inchieste dal grande impatto mediatico nei confronti di politici e vip (puntualmente finite con un buco nell’acqua), per le decine di persone indagate, sputtanate in maniera irrimediabile, spesso fatte arrestare ingiustamente con l’avallo dei giudici, scende in campo. Da indipendente, dice, cioè senza il sostegno di alcuna corrente. “Mi candido perché sono un magistrato che ha sempre lavorato, come la maggior parte di voi – ha scritto Woodcock in un appello rivolto ai colleghi – perché sono un magistrato che si è ‘sporcato le mani’ col lavoro di ogni giorno”. A sporcarsi, si potrebbe notare ironicamente (ma non troppo), non è stato soltanto lui. L’elenco dei fallimenti giudiziari del pm anglo-napoletano è sterminato.

