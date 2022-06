Così Salvini ha spinto il referendum ai minimi storici e resuscitato le toghe

Il leader leghista è riuscito a compiere due miracoli in un colpo solo: raggiungere il minimo storico per una consultazione referendaria e offrire alla magistratura il pretesto per rialzare la testa e tornare a condizionare la politica

Con il flop clamoroso dei referendum sulla giustizia Matteo Salvini è riuscito a compiere due miracoli in un colpo solo: da un lato, è stato capace di trasformare il voto sui cinque quesiti per “una giustizia giusta” nella consultazione referendaria meno partecipata della storia repubblicana (21 per cento di affluenza), e questo nonostante il sentimento di sfiducia nei confronti della giustizia e della magistratura che attraversa l’opinione pubblica italiana (soprattutto dopo il caso Palamara); dall’altro lato, con questo fallimento epico è riuscito nell’impresa di offrire alla magistratura associata il miglior pretesto per rialzare la testa e tornare a condizionare in maniera massiccia il dibattito politico italiano.