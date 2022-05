Il clamoroso flop dell'Anm: sciopera meno di una toga su due

All’iniziativa proclamata contro la riforma dell’ordinamento giudiziario e del sistema elettorale del Csm ha aderito solo il 48 per cento. Ma oltre ai numeri impietosi, ci sono le critiche dei magistrati al presidente dell'associazione Santalucia, che se la prende con il Parlamento

Meno di una toga su due (il 48 per cento) ha aderito allo sciopero indetto dall’Associazione nazionale magistrati. Come ampiamente previsto nei giorni scorsi, l’iniziativa proclamata dall’assemblea generale dell’Anm contro la riforma dell’ordinamento giudiziario e del sistema elettorale del Csm si è rivelata un clamoroso flop. Una figuraccia doppia, se si considera che poche ore prima della comunicazione dei dati definitivi, il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, aveva annunciato provvisoriamente un’adesione dei magistrati allo sciopero pari al “63-65 per cento a livello nazionale”.