“Sciopero dei magistrati inopportuno? No”. A sportellate con Santalucia, presidente dell'Anm

Intervista a Giuseppe Santalucia, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, che respinge le critiche per l'astensione delle toghe contro la riforma Cartabia: "Non è una forma di pressione sul Parlamento"

Ma non trova inopportuno a livello istituzionale che i magistrati proclamino uno sciopero contro una legge, quella dell’ordinamento giudiziario e del Csm, che è ancora sotto l’esame del Parlamento?”. La domanda questa volta abbiamo deciso di porla direttamente a lui, al presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, che – con apprezzabile disponibilità – ha accettato di rilasciare un’intervista al nostro quotidiano, non proprio generoso rispetto alle ultime iniziative delle toghe. Al termine dell’assemblea generale di sabato scorso, l’Anm ha deciso di proclamare una giornata di astensione (con data ancora da definire) come forma di protesta nei confronti della riforma Cartabia. Il presidente Santalucia replica secco alla nostra prima domanda: “No, non è una forma di pressione sul Parlamento. E’ una delle forme tradizionali con cui una categoria professionale cerca di rappresentare un disagio talmente diffuso da non poter trovare altre forme meno impattanti di esternazione”.