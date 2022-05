Viva i tribunali senza lo star system. Parla Edmondo Bruti Liberati

Da magistrato ha attraversato tutti gli uffici, fino al gradino più alto di procuratore della Repubblica di Milano, dal 2010 al 2015. Da studioso ha indagato le sfaccettature di un ordinamento cruciale e complesso, guardando spesso oltre confine (è stato tra i firmatari dell’Appello di Ginevra per la costruzione di uno “spazio giudiziario europeo”, correva l’anno 1996). Ha coperto molti ruoli nel cosiddetto parlamentarismo dei magistrati, pur non amando lo star system delle toghe. Con autoironia, ha rivendicato di essersi “iscritto da giovane al Comitato centrale della Anm e a quello di una delle correnti, Magistratura democratica”. Non rinnega quelle scelte neppure adesso, mentre nel dibattito politico e nel sentire pubblico la parola “corrente” suona appestata: è un bene che i magistrati pensino e la pensino diversamente, dice, aiuta a ben giudicare. E’ stato presidente di Md ed è stato anche membro del Csm. Dell’Anm, fu presidente nel momento di massimo scontro sulle riforme del ministro leghista Roberto Castelli. Eppure Edmondo Bruti Liberati non ha mai inteso la sua adesione a una corrente o il suo impegno associativo in senso politico o come una questione corporativa: anzi ha sempre criticato quei colleghi che si sentono investiti di compiti di altra natura, e ne fanno spettacolo. Di suo, ha sempre perseguito un’idea temperata di Giustizia basata su una sorta di riformismo continuo: un impegno a migliorare regole, funzioni, comportamenti. Anche oggi, da osservatore privilegiato e distanziato degli scontri al calor bianco tra magistrati e politica (Anm ha indetto per oggi uno sciopero addirittura preventivo contro una riforma non ancora varata), insiste nel suo metodo: la magistratura ha il diritto di avanzare critiche a proposte di riforma ritenute controproducenti, ma ha il dovere di farsi carico dei problemi e di avanzare proposte alternative, senza agitare preannunci di sciopero. Ha messo per molto tempo le sue competenze a servizio della cooperazione giudiziaria europea, e gli è servito per dotarsi di uno sguardo bilanciato su quanto avviene in Italia. Ben sapendo che, oggi più di ieri, la giustizia non si esercita soltanto nelle aule, ma ha ricadute comunicative e sociali che investono tutti i livelli della convivenza civile. Autore anche di saggi di taglio storico (Magistratura e società nell’Italia repubblicana, 2018), ha da poco pubblicato un libro, Delitti in prima pagina - La giustizia nella società dell’informazione (Raffaello Cortina, 288 pp., 19 euro) che mette alla sbarra, se così si può dire, uno degli aspetti più complicati: le reciproche (e non sempre virtuose) influenze tra magistratura e opinione pubblica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE