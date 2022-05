Il malgoverno dei giudici

Non basterebbe il pozzo di San Patrizio, quello di Orvieto, per raccogliere tutte le lacrime versate in questi trent’anni in memoria di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, i due magistrati assassinati a Palermo dalla mafia stragista dei corleonesi di Totò Riina in guerra contro lo stato e contro chiunque si avventasse a cercare verità e giustizia. Non basterebbero gli infiniti scaffali della biblioteca di Alessandria per raccogliere i nomi di quanti – in Sicilia e nelle città del mondo – hanno scritto una parola o una frase, una canzone o una poesia; di quanti hanno sfilato in silenzio o hanno lasciato un fiore, di quanti si sono esibiti in teatro o su un palco o in un film per ricordare il coraggio dei due magistrati che, con metodo e pazienza, istruirono il processo che avrebbe portato alla sbarra, nell’aula bunker dell’Ucciardone, 474 boss di Cosa nostra. Fu quella la più grande vittoria della giustizia: nel volgere di sei anni, tra il 10 febbraio 1986 e il 30 gennaio del 1992, si ebbero tutte le sentenze necessarie – primo grado, Appello e Cassazione – per murare dietro le sbarre mandanti, picciotti e killer dell’ultima guerra di mafia: quella che tra il 1981 e il 1983 aveva lasciato per strada oltre seicento morti ammazzati.

