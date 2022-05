“Perché dico no allo sciopero delle toghe”. Parla Grasso, ex presidente Anm

Dovremmo scioperare per una riforma tutto sommato di bandiera, che concretamente non porterà nulla di positivo al paese ma neppure sconquasserà la magistratura, quando siamo ai minimi storici di credibilità? Non sono per niente d’accordo”. A dirlo al Foglio è Pasquale Grasso, ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati, riferendosi allo sciopero proclamato per il prossimo 16 maggio proprio dal sindacato delle toghe. Per Grasso, che lasciò la guida dell’Anm in seguito allo scandalo Palamara (pur non essendovi coinvolto neppure indirettamente, ma solo per un ribaltone imposto dalle correnti di sinistra), siamo di fronte a uno sciopero che appare “di maniera”, “quasi finalizzato a rassicurare gli iscritti con un ‘protestiamo con veemenza’”, ma che è stato “indetto fuori tempo massimo” e “lascia l’impressione amara di una volontà di mera rappresentazione”.

