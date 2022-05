Toghe in sciopero, ma l'Anm finisce sotto accusa da decine di magistrati

In un appello inviato alla mailing list dell'Associazione nazionale magistrati, cinquanta magistrati attaccano i vertici dell'associazione: "Dopo lo scandalo Palamara, nulla è stato fatto per risolvere il problema delle correnti"

Si terrà il 16 maggio il preannunciato sciopero dei magistrati contro la riforma Cartabia dell’ordinamento giudiziario e del Csm. A stabilirlo è stata la giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati, in attuazione della mozione approvata dall’assemblea nazionale straordinaria lo scorso fine settimana. A prescindere dall’opportunità di uno sciopero contro una legge ancora sotto l’esame del Parlamento, l’iniziativa dell’Anm rischia di rivelarsi un boomerang. Non solo le toghe godono ormai di scarsa credibilità nell’opinione pubblica, ma anche all’interno della stessa magistratura associata si registrano profonde divisioni. A confermarlo è il contenuto di un appello che nelle ultime ore sta girando sulla mailing list dell’Anm, firmato da una cinquantina di magistrati di tutta Italia, in cui i vertici dell’associazione vengono accusati di non aver fatto nulla per risolvere il problema del “correntismo”.