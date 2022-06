Perché il referendum ci ha ricordato chi sono i falsi amici del garantismo

C’è un libro eccezionale, appena pubblicato da Baldini+Castoldi, che ogni garantista rimasto deluso dal referendum sulla giustizia, deluso per come è finito, deluso per come è stato organizzato, deluso per come è stato sputtanato dai finti amici della buona giustizia, avrebbe il dovere di leggere con urgenza. Il libro, neanche a dirlo, si intitola “Garantismo”. L’autore è un professore emerito di Diritto civile dell’Università di Genova, Vincenzo Roppo. Il volume è il primo saggio a nostra memoria interamente dedicato ai temi del garantismo. E il succo del libro di Roppo può essere sintetizzato mettendo in luce due punti importanti, utili per chi, dopo il risultato del referendum, vorrà portare avanti senza ipocrisie e senza imposture sane battaglie contro un mostro chiamato giustizialismo. La prima questione riguarda le ragioni che fanno dell’Italia un paese che soffre un grave deficit di garantismo. La seconda questione riguarda le ragioni che fanno di molti garantisti dei finti nemici del giustizialismo.

