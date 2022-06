"Salvini? Mai stato garantista. Le regole del referendum vanno riformate". Parla Della Vedova

“Tu promuovi questa roba qui e poi negli ultimi 15 giorni combini di tutto, organizzi un viaggio a Mosca e lasci da solo il povero, l'ottimo Calderoli a occuparsi della campagna elettorale? Questo è poco serio”. Parte da qui, dai limiti e dalle ambiguità di Matteo Salvini, l'analisi di Benedetto Della Vedova, il segretario di Più Europa: “Un insuccesso annunciato”. Al referendum ha votato circa il 21 per cento degli elettori e difficilmente poteva andare diversamente. “Ci siamo esposti più noi per il sì di quanto non abbia fatto Salvini, che pure è stato ideatore e promotore dei quesiti. Se si fa una cosa la si fa fino in fondo”, sottolinea il sottosegretario agli Esteri.

