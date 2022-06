Salvini tradito dal suo popolo. Tre leghisti su quattro hanno disertato i referendum

I dati Rai-Opinio dicono che solo il 17,5 per cento di chi ha votato sulla giustizia è un sostenitore del Carroccio. Vuol dire che il segretario federale ha mobilitato meno di 2 milioni dei suoi. Un fallimento clamoroso. Il confronto col Pd e con la Meloni

Tra i tanti, un dato immortala il fallimento. Un dato mancato: i due milioni. Al minimo sindacale dei 2 milioni di eletteori leghisti Matteo Salvini non ci arriva. Di poco, ma non ci arriva. Ed è clamoroso. Perché, dopo mesi di campagna, a seguito di un investimento politico e mediatico notevole, il leader del Carroccio riesce a convincere tra 1,7 e 1,9 milioni di sostenitori del suo partito ad andare alle urne in una domenica di metà giugno. Doveva essere una mobilitazione generale: appare piuttosto una diserzione di massa.