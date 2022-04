Dalla Spazzacorrotti alla riforma Cartabia: così il M5s auto-rottama il proprio giustizialismo

Il voto favorevole espresso martedì sera alla Camera dal Movimento 5 Stelle alla riforma del Consiglio superiore della magistratura e dell’ordinamento giudiziario (il testo passerà ora al Senato) aggiunge un nuovo tassello all’abiura del metodo Bonafede e del giustizialismo da parte dei grillini. Praticamente un’autorottamazione. La legislatura che si è aperta con l’approvazione della legge Spazzacorrotti, gli show in piazza in nome delle manette e l’abolizione della prescrizione si avvia infatti a concludersi con la sconfessione totale delle tesi forcaiole portate avanti dal M5s e con l’adozione di riforme di segno garantista. Miracoli del governo Draghi e della ministra Cartabia, ma anche della tenacia dei pentastellati, che pur di restare vivi ormai non si pongono problemi a rinnegare la propria natura (un tempo anche no Vax, no Tav, no Tap, no Ilva, no Nato).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE