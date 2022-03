La riforma Cartabia ora è a rischio

Come ampiamente previsto, è slittato di due settimane (dal 29 marzo all’11 aprile) l’approdo in Aula alla Camera della riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura, elaborata dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia. La decisione è emersa in seguito alla riunione tra la Guardasigilli e i capigruppo di maggioranza in commissione Giustizia della Camera. Nonostante sia più volte stata richiamata, anche dal capo dello stato Sergio Mattarella, l’urgenza di approvare la riforma il prima possibile, nei giorni scorsi il provvedimento è stato inondato di oltre 700 emendamenti, che hanno reso impraticabile il passaggio in Aula del testo secondo i tempi previsti. L’appello al senso di responsabilità non sembra essere stato accolto dai partiti, che rimangono molto distanti su alcuni punti centrali della riforma. Nel frattempo, proprio il plenum del Csm ha approvato a maggioranza un parere fortemente critico nei confronti della proposta di riforma Cartabia.

