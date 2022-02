Davigo voleva per sé un processo show, ma Mattarella ha chiuso un'èra

Forse sperava di avere anche lui 92 minuti di applausi, come Fantozzi quella famosa volta. Il magistrato in pensione Piercamillo Davigo, ora che rischia di passare dalla parte degli imputati – per rivelazione di segreto d’ufficio assieme al pm Paolo Storari – ha provato a trasformare l’udienza preliminare al tribunale di Brescia, che da prassi si svolge a porte chiuse, in un evento pubblico, cioè con giornalisti e telecamere. Richiesta respinta dal giudice Federica Brugnara, ma il solo fatto che a Davigo sia venuta in mente dimostra una volta ancora una concezione perversa di giustizia, quella dello show: ma solo se adeguatamente gestito in proprio favore. Come quando, a parti invertite, per gli arresti di Mani pulite si avvertivano prima i fotografi; o quando, sempre a parti invertite, ai giornali filtravano dalle procure solo ed esclusivamente i fogli accusatori, mentre agli indagati era impedito parlare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE