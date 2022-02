Il Fatto e il bavaglio che non c'è

Troppi comunicati stampa su vicende giudiziarie prive di interesse pubblico. È per queste ragioni che il nuovo procuratore di Roma Francesco Lo Voi, appena insediato, ha adottato una circolare interna rivolta ai reparti di polizia giudiziaria per chiedere maggiore riservatezza nella comunicazione delle informazioni relative alle indagini. A riportare la notizia è stato il Fatto quotidiano, con i soliti toni indignati: “Bavaglio”, “giustizia segreta”, “i cittadini saranno meno informati”. E però, come spesso accade, basta leggere per intero la notizia per capire che non si è di fronte ad alcuno scandalo. È infatti il recente decreto legislativo con cui l’Italia ha recepito la direttiva Ue sulla presunzione di innocenza a imporre a magistrati e polizia giudiziaria più self-restraint nella diffusione di informazioni sulle indagini, consentendola solo quando “ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico” e facendo attenzione a non indicare la persona indagata come colpevole “fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”.

