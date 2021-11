Resistere alla Gratteri Associati si può

Da Roma a Milano, le procure cambiano e nessun protagonista della stagione di Mani pulite è in corsa per guidarle. La spallata che serve (anche dal Colle) contro il virus giustizialista

Il punto è tutto qui: resistere alla Gratteri Associati. C’è una partita affascinante, per non dire cruciale, di fronte alla quale si troverà presto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme con il Consiglio superiore della magistratura, di cui il capo dello stato è presidente. Quella partita non riguarda l’Europa, non riguarda il Pnrr, non riguarda le riforme, ma riguarda una complicata partita a scacchi che porterà da qui alle prossime settimane a ridisegnare la geografia delle più importanti procure italiane. Il punto è tutto qui: resistere alla Gratteri Associati.