Il finto garantismo di Salvini crolla su Leoluca Orlando

Il garantismo a intermittenza di Matteo Salvini, valido con i leghisti indagati (sempre presunti innocenti), ma non con i propri avversari politici (sempre sicuri colpevoli), ha ormai preso le forme di una vera e propria burla nei confronti dell’opinione pubblica. Non passa quasi giorno senza che il leader della Lega, con una mano, alimenti la gogna mediatico-giudiziaria contro i politici (non leghisti) indagati e, suo obiettivo preferito, gli immigrati – tanto da inventare il linciaggio via citofono (“Scusi, lei spaccia?”) – e contemporaneamente, con l’altra mano, e con una certa faccia di bronzo, richiami il principio costituzionale di presunzione di innocenza per gli esponenti del proprio partito sottoposti a indagine o a procedimenti giudiziari, arrivando pure a promuovere un referendum per la “giustizia giusta” con i radicali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE