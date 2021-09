Il guru di Salvini indagato per spaccio di droga: "Chiedo scusa a tutti"

Luca Morisi, regista della propaganda leghista, aveva annunciato l'addio al suo incarico la settimana scorsa

“Non ho commesso alcun reato ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo: chiedo innanzitutto scusa per la mia debolezza e i miei errori a Matteo Salvini e a tutta la comunità della Lega a cui ho dedicato gli ultimi anni del mio impegno lavorativo, a mio padre e ai miei famigliari, al mio amico di sempre Andrea Paganella a fianco del quale ho avviato la mia attività professionale, a tutte le persone che mi vogliono bene e a me stesso". Il messaggio è di Luca Morisi, fino a giovedì scorso alla guida dei canali social di Salvini, oggi coinvolto in un'indagine per droga. Come scrivono Repubblica e Il Corriere della Sera, Morisi è stato iscritto nel registro degli indagati a Verona per cessione e detenzione di droga. I carabinieri hanno trovato una sostanza liquida nella sua cascina a Belfiore, mentre tre ragazzi fermati lo scorso agosto lo accuserebbero di aver ricevuto sostanze stupefacenti da lui, sostanze su cui sarebbero però in corso accertamenti.

"Ho rassegnato il 1° settembre le dimissioni dai miei ruoli all’interno della Lega: è un momento molto doloroso della mia vita", continua Morisi, che il 23 settembre aveva lasciato la guida della "Bestia" di Salvini per motivi personali. "Non c’è alcun problema politico", aveva spiegato, "in questo periodo ho solo la necessità di staccare per un po’ di tempo per questioni famigliari".