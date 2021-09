Caro Salvini, è troppo presto per fare propaganda sulla condanna di Lucano

Il tribunale di Locri ha condannato Domenico Lucano, ex sindaco di Riace, a tredici anni e due mesi di reclusione nel processo “Xenia”, incentrato su presunti illeciti nella gestione dei migranti. Lucano, divenuto nel corso degli anni simbolo dell’integrazione e dell’accoglienza, è stato ritenuto colpevole di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, truffa, peculato, concussione, turbativa d’asta, falsità ideologica e abuso d’ufficio. In particolare, Lucano è accusato di una lunga serie di illeciti e irregolarità amministrative nella gestione dei finanziamenti erogati dal ministero dell’Interno e dalla prefettura di Reggio Calabria al comune di Riace per l’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo politico, come l’affidamento di diversi servizi pubblici ad alcune cooperative sociali senza gare d’appalto e persino l’organizzazione di “matrimoni di convenienza” tra cittadini del posto e donne straniere, al fine di favorire illecitamente la permanenza di queste ultime nel territorio italiano.

