Il garantismo modello Draghi non è una rivoluzione, è un ritorno alla normalità

Contro la giustizia amara non servono svolte copernicane, ma serve solo rispettare la Costituzione. Il perimetro necessario della riforma Cartabia, con una notizia sugli indagati mai più mascariati (speriamo)

Verrebbe quasi naturale definirla una “rivoluzione copernicana” quella che nelle prossime ore il governo Draghi, e in particolare il ministero guidato da Marta Cartabia, offrirà al Parlamento sui temi della giustizia. E in un certo senso, una rivoluzione vi sarà davvero se l’esecutivo riuscirà a fare quello che sembra avere intenzione di fare, ovverosia spingere i partiti su una strada per così dire garantista, con un’idea di giustizia più vicina ai princìpi costituzionali, guidata da quattro direttrici chiave: innocenza fino a prova contraria, durata ragionevole del processo, processo costruito intorno al principio della condanna solo oltre ogni ragionevole dubbio, limitazione dei poteri assoluti di cui godono oggi i pubblici ministeri.