Uno studio di 100 anni fa può insegnarci a gestire l’epidemia tra i detenuti

Il primo studio epidemiologico in carcere (Stanley LL, Influenza at San Quentin Prison, California, Public Health Rep, 1919) fu elaborato nel 1919 a seguito di ben tre ondate epidemiche della cosiddetta influenza spagnola (il virus H1N1), verificatesi nel carcere di San Quentin, nello stato della California. La disputa sull’origine del virus non ha ancora trovato composizione, ma a dispetto del nome (attribuito per via della mortalità devastante che il virus ebbe in Spagna – un paese che tra l’altro non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.