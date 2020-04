Sorpresa, il decreto del governo se ne frega dei detenuti non definitivi

Roma. Sorpresa, il decreto del governo sulle carceri non si cura dei detenuti non definitivi. Non solo dunque le misure per evitare la diffusione del contagio nelle prigioni sono insufficienti, come ha spiegato in più articoli il Foglio nelle ultime settimane. Ma non si preoccupa neanche di affrontare il problema, non esattamente secondario, dei detenuti in attesa di giudizio definitivo. L’“Associazione tra gli studiosi del processo penale G.D. Pisapia” ha elaborato un documento per spiegare una cosa apparentemente molto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.