L’uomo dei due mondi

E improvvisamente è come se, nel cosiddetto “circo mediatico-giudiziario”, fosse stato illuminato il lato oscuro del versante solitamente intoccabile, e come se, dal pasticciaccio delle nomine e del Csm, la magistratura e la politica stessero giocando un gioco di specchi in cui i ruoli appaiono ribaltati e in cui non si capisce più se c’è davvero un colpevole e un innocente o se è il sistema nel suo complesso a essere arrivato a un punto di non ritorno. Riforma? Autoriforma?...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.