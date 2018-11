La procura di Catania chiede l'archiviazione di Salvini per la Diciotti

La giustizia, o meglio la mediatizzazione della giustizia, va in diretta su Facebook. Sulla sua pagina il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha trasformato l'apertura della busta che la Procura di Catania gli ha inviato in un reality show. "Se vi va l'apriamo insieme. Perché insieme abbiamo scoperto di avere un ministro indagato", ha detto il leader leghista riferendosi all'indagine aperta nei suoi confronti per sequestro di persona aggravato in riferimento al caso della nave Diciotti. Legge Salvini: "Illustrissimo signor ministro è mio dovere comunicarle [...] che ho formulato richiesta motivata di archiviazione".

E poi commenta: "E' una buona notizia per me, i gufi dei centri sociali saranno abbacchiati". E ancora: "E quindi il ministro è innocente. Gioia, soddisfazione. Letizia. Ero sicuro di avere difeso gli interessi del mio paese e di non aver commesso nessun reato. Ovviamente spero che venga accolta la richiesta motivata di archiviazione del procuratore di Catania Zuccaro". Infine, la chiosa: "Ma chi ha indagato cosa ha indagato? Il procuratore di Agrigento perché ha indagato? Quanto è costata questa inchiesta? Quante persone ha coinvolto? quante persone della giustizia e delle forze dell'ordine sono state allertate per un reato che non esisteva?".