Sigarette più care in Italia e l'ambasciata brasiliana a Tel Aviv

DALL'ITALIA

La procura di Catania chiede l’archiviazione per Salvini, accusato di sequestro di persona in relazione alla vicenda della nave Diciotti. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno su Facebook. Il procuratore Carmelo Zuccaro ha detto che Salvini “ha preso una scelta politica insindacabile da un giudice penale”. Salvini ha risposto: “Non ho commesso alcun reato. Quanto è costata questa inchiesta?”.

Aumenta il prezzo delle sigarette di 10 centesimi, secondo la relazione tecnica della manovra. E’ anche previsto uno sgravio fiscale per l'assunzione dei laureati under 30 con 110 e lode.

Morte quattro persone in seguito all’ondata di maltempo che ha interessato l’Italia. Due vittime in Valle d’Aosta e due in Trentino Alto Adige.

Si dimette il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci (Pd) dopo avere perso le elezioni per la presidenza della provincia.

E’ morto l’attore Carlo Giuffrè, aveva 89 anni. E’ stato tra i maggiori interpreti di Eduardo De Filippo a teatro.

Borsa di Milano Ftse-Mib +0,7 per cento. Differenziale Btp-Bund a 299 punti. L’euro chiude in calo a 1,14 sul dollaro.

DAL MONDO

I colloqui sul commercio tra Stati Uniti e Cina “procedono bene”, ha scritto Donald Trump su Twitter dopo una conversazione telefonica con il suo omologo cinese, Xi Jinping. I due presidenti si incontreranno in Argentina a fine novembre a margine del summit del G20. Alla televisione di stato, Xi ha detto che i due paesi stanno cercando di rafforzare i contatti per risolvere le dispute legate ai dazi e al commercio. Il dipartimento di Giustizia americano ha messo sotto indagine un’azienda cinese e una taiwanese per furto di proprietà intellettuale. Nei giorni scorsi, l’Amministrazione ha anche imposto un embargo nei confronti dell’azienda cinese.

Heather Nauert all’Onu. Donald Trump potrebbe nominare ambasciatore presso le Nazioni Unite la portavoce del dipartimento di stato ed ex corrispondente di Fox news. Lo hanno riferito alla Cnn fonti vicine all’Amministrazione.

Il Dipartimento di Giustizia americano ha accusato due ex banchieri di Goldman Sachs e un finanziere malesiano. Secondo il dipartimento di Giustizia americano sono colpevoli di appropriazione indebita per miliardi di dollari ai danni del fondo sovrano della Malesia.

Bolsonaro vuole spostare l’ambasciata brasiliana in Israele a Tel Aviv. Il neopresidente l’ha detto al giornale Israel Hayom.