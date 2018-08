La vocazione manettara del governo gialloverde e l’eredità di Pannella

Roma. Per Marco Pannella il Ferragosto era come Natale e Capodanno: si passava dietro le sbarre. Tra i carcerati, meglio se criminali. Per il terzo anno di fila, oggi faremo a meno del suo codino bianco in qualche telegiornale, delle interviste dilaganti su Radio radicale, delle nuvole fumose, al sapore di grappa, in via di Torre Argentina. Pannella non c’è più, e ci mancano, quanto ci mancano, le sue filippiche appassionate contro lo “stato in flagranza di reato” e il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.