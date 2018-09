Roma. In privato Matteo Salvini si mostra perplesso: “Gli aumenti indiscriminati di pena non sono la soluzione”. In pubblico il patto tra Lega e M5s tiene. A Roberto Castelli, più volte ministro e leghista di lungo corso, chiediamo un parere sul ddl anticorruzione. Ma prima di tutto sul leader in ascesa. “Ha le palle d’acciaio”, il dono della sintesi. Adesso il vicepremier è indagato per sequestro di persona. “Gli consiglio di non rinunciare all’immunità, è una garanzia costituzionale volta a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.