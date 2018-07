Il professor Giuseppe Conte si è presentato sulla scena politica offrendo per se stesso la definizione di “avvocato del popolo” e a due mesi esatti dalla nascita del governo quell’espressione sta assumendo una connotazione finalmente chiara, che forse vale la pena esplicitare. Per quanto possa essere ironico, il ruolo di avvocato del popolo, per il presidente del Consiglio, oggi è più urgente che mai e la ragione è legata al fatto che il popolo italiano si ritrova di fronte a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.