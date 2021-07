La Germania rinnega la riapertura con Certificato Covid

A Bruxelles ieri si respirava il ritorno a una certa normalità, dopo tre stagioni vissute al ritmo delle chiusure dovute alla pandemia di Covid-19. Per la prima volta in sedici mesi, la sala stampa della Commissione ha riaperto le porte ai giornalisti, anche se in numero limitato. All'aeroporto di Zaventem si sono formate lunghe code ai check-in, mentre oltre 20 mila passeggeri si imbarcavano nel primo giorno di vacanze estive in Belgio. Il Certificato Covid dell'Ue, che deve facilitare la libera circolazione, è entrato in funzione: 26 stati membri sono nel sistema e solo in Irlanda non è ancora operativo. La campagna di vaccinazione nell'Ue è a pieno regime, con alcuni paesi che hanno superato gli Stati Uniti per prime dosi somministrate in rapporto alla popolazione. La Commissione ha detto che sono stati rilasciati già 200 milioni di Certificati Covid a persone vaccinate, con test negativo o guarite. Ma il ritorno alla normalità rischia di essere rovinato dalla variante Delta e dalla decisione della Germania di introdurre un divieto totale di viaggi dal Portogallo, in violazione delle regole europee e contraddicendo la ragion d'essere del Certificato Covid dell'Ue.



Il governo di Berlino nel fine settimana ha inserito il Portogallo tra i paesi con variante preoccupante. La conseguenza è un divieto di ingresso in Germania per i cittadini europei che arrivano dal Portogallo. Negli aeroporti portoghesi ieri le compagnie aeree vietavano l'imbarco anche a chi aveva un Certificato Covid dell'Ue. L'unica eccezione vale per i cittadini tedeschi o i residenti in Germania. Berlino ha informato lunedì la Commissione della sua decisione e ha invocato il “freno di emergenza” previsto da una Raccomandazione dell'Ue sulle restrizioni alla libera circolazione in caso di peggioramento della situazione epidemiologica o prevalenza varianti preoccupanti. Peccato che la Raccomandazione, così come il regolamento sul Certificato Covid, non contempli la possibilità per gli stati membri di introdurre divieti di viaggio da altri stati membri. La sola cosa che potrebbe fare la Germania è di imporre test e quarantene alle persone con Certificato Covid che entrano sul suo territorio.



La Commissione ieri ha ribadito che la decisione della Germania contro il Portogallo “sembra non essere in linea” con la Raccomandazione dell'Ue e il regolamento sul Certificato Covid. Il governo di Berlino aveva dato il suo assenso a entrambi i provvedimenti all'inizio del mese di giugno. La Commissione ha chiesto al Consiglio di discutere della questione. Ma, oltre a questo, non sembra intenzionata a reagire con più forza. La sua presidente, Ursula von der Leyen, ieri ha schivato una domanda di un giornalista sulla decisione della Germania. “C'è un freno di emergenza che permette di reagire rapidamente se c'è una variante preoccupante. Richiede informazione da parte degli stati membri e coordinamento”, ha detto von der Leyen: “Chiedo a tutti gli stati membri di seguire la raccomandazione che hanno approvato”. Secondo von der Leyen, per risolvere il problema basta il “coordinamento”.



In un editoriale Il Foglio spiega che l'approccio morbido della Commissione con la Germania rischia di provocare la morte di Schengen: un effetto a valanga che spinge un paese dopo l'altro a reintrodurre le frontiere, proprio nel momento in cui l'Ue sembrava riaprirsi grazie ai vaccini. La variante Delta è pericolosa e va tenuta sotto controllo con sequenziamento, test e tracciamento, oltre che restrizioni a livello nazionale quando servono. Del resto, il governo del Portogallo ieri ha deciso di reintrodurre il coprifuoco in 45 comuni, tra cui Lisbona. Ma l'esperienza degli ultimi 16 mesi, durante i quali gli stati membri presi dal panico hanno chiuso più volte i confini, dimostra che le frontiere non fermano il virus e non fermeranno le varianti. C'è poi la questione del rispetto da parte di tutti di regole e accordi per salvare Schengen. Un buon esempio viene dal Belgio: il ministro della Sanità, Frank Vandenbroucke, ieri ha annunciato di voler rafforzare le misure per chi rientra dal Portogallo. Ma dovrebbero limitarsi a quanto previsto dalla Raccomandazione dell'Ue: due test all'arrivo e forse un periodo di quarantena.

