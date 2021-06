Dopo il Certificato Covid arriva il Wallet dell'Ue

Margrethe Vestager e Thierry Breton oggi presenteranno una proposta per introdurre un Wallet digitale dell'Unione europea che, a partire da un sistema di identificazione sicuro e comune, dovrebbe consentire ai cittadini di beneficiare di tutta una serie di servizi pubblici e privati a partire dal proprio telefonino. La scusa è la riforma di un regolamento esistente sull'identità digitale, che in realtà è utilizzato solo da 14 paesi. Nell'Ue esiste già la possibilità di rendere i vari sistemi nazionali interoperativi tra loro, ma l'utilizzo transfrontaliero è molto limitato (poche migliaia di casi). L'obiettivo della Commissione è di andare ben oltre una app che sia una replica europea dello Spid, il Sistema pubblico di identità digitale adottato in Italia.



Il Wallet (portafoglio) dell'Ue, oltre a servire da sistema di identificazione digitale, dovrebbe consentire di conservare sul proprio telefonino patente, certificati, diplomi e documenti pubblici che gli altri stati membri dovranno riconoscere in modo automatico. Il Wallet dell'Ue è concepito anche per servizi privati per i quali è richiesta per legge un'identificazione, come l'acquisto di una carta Sim per i telefonini, l'apertura di un conto in banca o il noleggio di un auto. Infine le grandi piattaforme sarebbero obbligate ad accettare il Wallet dell'Ue, per esempio per verificare l'età dei loro utenti.



La proposta sul Wallet dell'Ue è destinata a sollevare polemiche sulla sicurezza dei dati e la privacy. “La gente cede tranquillamente tutti i dati a Facebook o Google, ma quando si tratta di un'autorità pubblica scatta una rivolta”, ci ha spiegato un funzionario europeo. E' la ragione per cui la Commissione fissa standard molto alti. Innanzitutto, per i cittadini non ci sarà alcun obbligo di usare il Wallet dell'Ue e il controllo dei dati rimarrà nelle mani dell'utente. Chi rilascia il Wallet sarà un'autorità pubblica o una società privata incaricata dallo stato, e non potrà raccogliere informazioni sull'uso che se ne fa. I dati non possono essere incrociati e deve essere garantita una separazione strutturale tra l'entità giuridica che rilascia il Wallet e chi gestisce i servizi. Le piattaforme non potranno usare i dati del Wallet dell'Ue per incrociarli con altri servizi. La barra sulla cyber-sicurezza sarà “molto alta”, ci ha detto il funzionario. Quanto al rischio di furto, “quando ti rubano il portafoglio devi fare 10 denunce, mentre il Wallet lo puoi bloccare con un clic”.



Più che la reazione dell'opinione pubblica, nell'immediato l'ostacolo maggiore all'introduzione del Wallet dell'Ue rischia di essere la mancanza di fiducia reciproca tra gli stati membri. Le esperienze con i sistemi digitali interoperativi lanciati dall'Ue durante la crisi del Covid-19 non è del tutto positiva. Il sistema per far interagire le applicazioni di tracing nazionali lanciato nella seconda metà del 2020 non è utilizzato da tutti i paesi. Francia e Ungheria hanno preferito un sistema centralizzato incompatibile con quello decentrato dell'Ue. Sette stati membri non si sono collegati al “gateway” dell'Ue o non hanno sviluppato app di tracciamento. Le cose sono andate un po' meglio con il Certificato digitale Covid dell'Ue, che dovrebbe facilitare la libera circolazione delle persone vaccinate, con test negativo o un attestato di guarigione. Ma gli stati membri si sono tenuti le mani libere su quali documenti (e quali vaccini) accettare per esentare dalle restrizioni come test obbligatori e quarantene le persone che entrano sul loro territorio. Nelle intenzioni di Vestager e Breton, le discussioni tra i governi sugli standard dovrebbero iniziare subito per fare in modo che gli strumenti tecnici che permettono di usare il Wallet dell'Ue siano pronti nel 2022.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni