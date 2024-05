La truffa di Putin ai danni di Cuba. Il battaglione di ammutinati

Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ieri era l’unico leader proveniente da un paese di cultura occidentale alle celebrazioni a Mosca per la vittoria dell’Urss nella Seconda guerra mondiale, assieme quelli di sei ex repubbliche sovietiche, Laos e Guinea Bissau. Dallo stesso Díaz-Canel definito una “pietra miliare” nelle relazioni bilaterali, il viaggio in Russia è un ringraziamento per l’aiuto che Vladimir Putin ha deciso di dare all’alleato in un momento di crisi gravissima che sta portando a un boom sia nell’emigrazione, sia nelle proteste, sia nella repressione. Con interruzioni continue di corrente che durano fino a 10 ore al giorno, il 17 marzo scorso è arrivata nell’isola di Cuba dalla Russia una fornitura di 650 mila barili di petrolio, per un valore da 50 milioni di dollari, e due settimane dopo un altro carico da 90 mila barili, mentre il ministro del Commercio estero Ricardo Cabrisas precedeva Díaz-Canel al Cremlino per ottenere un nuovo prestito di importo non reso noto, al fine di “garantire un approvvigionamento stabile di petrolio, prodotti petroliferi, grano e fertilizzanti”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE