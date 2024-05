Il reporter preferito di Trump e il suo nuovo ecosistema mediatico

Tra siti, podcast, nuove app e interviste esclusive ha preso forma il nuovo mondo Maga. Brian Glen è il simbolo di come è cambiato l’universo narrativo che accompagna la nuova candidatura dell'ex presidente

La scena si ripete sempre uguale di fronte al tribunale di New York, davanti all’aereo privato di Donald Trump, all’ingresso della Trump Tower o all’esterno di un campo da golf. Una folla di giornalisti allunga i microfoni verso l’ex presidente e spara raffiche di domande sui temi caldi del momento. The Donald risponde a due o tre, con lo sguardo accigliato, poi sente la voce di Brian che cerca di catturare la sua attenzione: “Mr. President!”. E Trump immancabilmente sorride, girandosi verso il suo giornalista preferito, che esordisce con qualcosa del tipo: “I sondaggi dicono che lei sta distruggendo Joe Biden, che ne pensa?”. “Grazie Brian. Avete sentito cosa dice Brian?” Un tempo la casa mediatica di Donald Trump era FoxNews. Oggi il messaggio del movimento Maga (Make America Great Again) è affidato a un nuovo ecosistema di realtà televisive e digitali.