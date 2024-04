Nel labirinto legale di Trump, che mischia furia e capricci. Ma è bloccato lì

Il labirinto politico-giudiziario in cui Donald Trump ha trascinato l’America diviene ogni settimana più complesso e a meno di duecento giorni dal voto per la Casa Bianca non è per niente chiaro dove si trovi l’uscita. Il processo a Manhattan per i soldi a una pornostar si intreccia con le valutazioni della Corte Suprema sul livello di immunità che la Costituzione concede ai presidenti, costringendo giudici e avvocati ad andare a rileggere processi del passato, alla ricerca di punti di riferimento per orientarsi in una vicenda che non ha precedenti. Nel corto circuito tra politica, giustizia e show che accompagna ogni mossa di Trump, finiscono così per assumere un ruolo anche vicende che sembravano pagine chiuse: come la condanna (appena annullata) al produttore cinematografico Harvey Weinstein per violenze sessuali o il processo all’ex candidato democratico alla Casa Bianca John Edwards.

