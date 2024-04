Trump in tribunale a New York per il caso Stormy Daniels

L’ex presidente è comparso in un'aula di giustizia per rispondere di reati penali, se l’è presa con il giudice e si è dichiarato vittima. Tra i quattro processi che pendono su di lui, questo è quello che pone le questioni più rilevanti

Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, oggi un ex presidente è comparso in un’aula di giustizia per rispondere di reati penali. Donald Trump deve fare i conti con 34 capi d’imputazione per aver falsificato documenti contabili, secondo l’accusa, in modo da nascondere un passaggio di soldi durante la campagna elettorale del 2016. Il denaro sarebbe servito a comprare il silenzio di un’attrice porno, Stormy Daniels, con la quale avrebbe avuto una relazione extramatrimoniale. Trump rischia fino a quattro anni di carcere.