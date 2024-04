Perché negli Stati Uniti è ancora tutta una sfida tra Biden e Trump. Un'indagine

Ma davvero di nuovo quei due? Con tutta la sua storia, l’innovazione, la creatività che ci propone, davvero l’America non ha di meglio da offrire agli elettori e al mondo, in questo 2024 di rinnovo della Casa Bianca, di un rematch tra Joe Biden e Donald Trump? Domanda lecita e frequente in questi mesi, che non ha una risposta univoca e richiede di mettere in fila molti fattori per arrivare alla conclusione che sì, l’America a questo giro non poteva che offrire di nuovo quei due. Se un osservatore americano chiedesse a un italiano di spiegargli perché, in una certa fase storica, l’Italia sia stata sostanzialmente bloccata su una scelta tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi, la risposta non potrebbe che essere: “È complicato”. Lo stesso vale, in circostanze ovviamente molto diverse, per ciò che è avvenuto in quasi un decennio negli Stati Uniti, tra la fine dell’amministrazione Obama e oggi. Dal momento cioè della discesa in campo di Trump, che a differenza di quella di Berlusconi fu una “discesa” vera e propria, giù dalla scala mobile dorata della Trump Tower sulla Quinta Avenue a New York fino all’atrio dove lo attendevano giornalisti e telecamere, venuti ad ascoltare il suo annuncio di candidatura alla presidenza. Tutti la presero come un’ennesima trovata del magnate e personaggio televisivo per farsi pubblicità ed è probabile che lo stesso protagonista, in quel momento, la vivesse con quello spirito.



