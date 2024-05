Il filosofo russo Dugin sbarca sui social cinesi, e viene preso a sberle

“Cari amici cinesi, sono Alexander Dugin e ho ufficialmente aperto il mio profilo sui social cinesi”: con un video di tre minuti, il filosofo fondamentalista e ormai ispiratore di Vladimir Putin è sbarcato sui principali social della Repubblica popolare cinese, Weibo e Bilibili. In lingua russa e con sottotitoli in mandarino, dice di volere “maggiore dialogo con gli amici cinesi” e introduce l’argomento della “crisi russo-ucraina” – il termine con cui Pechino definisce l’invasione di Putin in Ucraina – citando un articolo del professore cinese Feng Yujun pubblicato sull’Economist il mese scorso, “La Russia perderà sicuramente in Ucraina”. Dugin non chiama mai il professore dell’Università Fudan per nome, ma in modo dispregiativo “esperto cinese di Russia”, e dice: “Il conflitto tra Russia e Ucraina va avanti da più di due anni, ma molte persone non hanno ancora non hanno una comprensione sufficiente. In futuro, spero di discuterne con i miei amici cinesi in modo che tutti possano comprendere meglio la vera Russia e l’importanza di chi oggi resiste insieme all’egemonia guidata dagli Stati Uniti”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE