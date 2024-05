La Serbia celebra Xi Jinping e cancella le critiche dei giorni francesi

Ieri il leader cinese Xi Jinping è stato accolto nello spazio aereo della Serbia dai caccia di fabbricazione sovietica Mig-29 dell’aviazione militare, che l’hanno scortato fino all’atterraggio. Poi il corteo presidenziale ha attraversato le strade della città di Belgrado tappezzate di bandiere della Repubblica popolare cinese. E’ l’accoglienza che il presidente serbo Aleksandar Vucic ha riservato all’“amico d’acciaio” Xi, molto diversa da quella ricevuta due giorni prima a Parigi – dove il tappeto rosso è stato steso, sì, ma poi sull’autostrada che lo portava a Parigi un gruppo di attivisti ha esposto da un cavalcavia uno striscione con scritto “Free Tibet”. Xi arriva in Serbia per un messaggio celebrativo, un modo per attenuare, agli occhi del resto del mondo, i due giorni in Francia, dove ha ricevuto contenuti corteggiamenti ma anche critiche da parte del presidente francese Emmanuel Macron e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen – per non parlare delle dichiarazioni delle opposizioni e di diversi media, non proprio celebrativi. Ieri invece Xi Jinping è arrivato a Belgrado tra bandiere e celebrazioni, e ha firmato un commento a tutta pagina sulla prima di Politika, quotidiano serbo tra i più antichi dei Balcani, in cui celebra il rapporto fra Cina e Serbia che “si rafforza continuamente”, perché i due paesi “si sono sempre rispettati e si sono fidati l’uno dell’altro”. Ma arriva soprattutto in un giorno particolare, e significativo: il 7 maggio del 1999, il giorno in cui la Nato per errore bombardò l’ambasciata cinese di Belgrado uccidendo tre giornalisti cinesi.

