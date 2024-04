L'assistente del sovranista tedesco Krah è una spia di Pechino

Seul. La polizia tedesca ha arrestato oggi l’assistente di Maximilian Krah, europarlamentare del partito di estrema destra tedesco Alternativa per la Germania (AfD) e uno dei volti più promettenti della campagna elettorale del partito alle elezioni europee di giugno. L’uomo è stato identificato dalle autorità tedesche come Jian G., e in un breve comunicato pubblicato oggi, la procura generale scrive in modo molto scarno che l’uomo “lavora per il servizio segreto cinese. Dal 2019 lavora per un deputato tedesco al Parlamento europeo. Nel gennaio 2024 l’imputato ha ripetutamente trasmesso al suo cliente dei servizi segreti informazioni sui negoziati e sulle decisioni del Parlamento europeo. Ha anche spiato esponenti dell’opposizione cinese in Germania per conto dei servizi segreti”. Le autorità tedesche tenevano d’occhio da un anno Jian G. e tutto l’entourage dell’europarlamentare Krah, e la notizia del suo arresto arriva ventiquattro ore dopo quella di altri tre cittadini tedeschi, in un caso non correlato. Ieri la procura generale ha fermato Thomas R., descritto come un dipendente del ministero della Sicurezza di stato cinese – cioè la principale agenzia d’intelligence cinese – e i coniugi Herwig F. e Ina F., che gestivano un’azienda a Dusseldorf e sarebbero stati reclutati per ottenere la collaborazione di ricercatori scientifici per esportare illegalmente tecnologie vietate. Sempre ieri, anche un assistente parlamentare per il Partito conservatore del Regno Unito, sotto indagini da settembre scorso, è stato arrestato per spionaggio verso la Cina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE