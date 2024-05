Chi sapeva e chi no della controproposta di Hamas che non cita gli ostaggi rimasti vivi

L’esercito israeliano ha preso il controllo del valico di Rafah dal lato di Gaza. Dall’altra parte c’è l’Egitto con tutti i suoi timori che un’operazione nella città del sud possa portare i civili in cerca di un rifugio ad accalcarsi lungo la frontiera e da quando la guerra è iniziata, dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele, il Cairo ha detto che non ha nessuna intenzione di accogliere i palestinesi in fuga. Per questo il Cairo si è messo a mediare, a fare proposte per un accordo che possa portare a un cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi israeliani. Dell’Egitto Israele si fida, del Qatar, l’altro mediatore, no. Quando lunedì sera Hamas ha annunciato di aver accettato una proposta di accordo senza citare la liberazione dei prigionieri e lasciando intendere di aver acconsentito alla bozza su cui nei giorni precedenti le delegazioni avevano lavorato al Cairo, dove erano presenti funzionari di Hamas, mediatori egiziani, qatarini e il direttore della Cia Bill Burns, ma non la delegazione di Israele, il governo di Gerusalemme si è reso conto che in poco tempo erano state presentate due bozze diverse di cui era l’unico a non essere al corrente. La decisione del gabinetto di guerra – di cui fanno parte il premier Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant, l’ex capo di stato maggiore e capo del maggior partito di opposizione Benny Gantz e il suo alleato, il generale Gadi Eisenkot – è stata di aumentare la pressione su Rafah e di portare avanti lo sforzo negoziale, ma senza farsi intrappolare nella rete delle richieste di Hamas.

