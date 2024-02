Israele punta a Rafah e l'Egitto scalpita per concludere l'accordo

Uscire da Gaza costa vita, denaro e pazienza. Il valico di Rafah al confine con l’Egitto è diventato un vicolo cieco, ci si accalca nella speranza di partire. Da quando Israele ha iniziato a bombardare la Striscia dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, il valico di Rafah è stato chiuso e la popolazione numerosa della Striscia ha iniziato a riversarsi in condizioni di vita misere e precarie nell’ultimo avamposto prima del confine egiziano. In un distretto che prima ospitava più di trecentomila persone, ne sono arrivate oltre un milione e a circa cinquanta metri dal confine sanno che la guerra non c’è. Quel confine però è sbarrato, l’Egitto è stato categorico e le regole per uscire da Gaza sono stringenti e riguardano palestinesi con doppia cittadinanza o parenti di cittadini residenti in paesi che ne consentono l’ingresso. Finora sono uscite circa quattordicimila persone, molte stanno cercando ancora di passare e nel gruppo Facebook “Rete di attraversamento di Rafah” ci si scambiano richieste e consigli e si discute di una via alternativa e non ufficiale, smentita dagli egiziani già più volte, ma di cui si continua a parlare. Alcuni “coordinatori” attivi al di là dal confine, legati ad agenzie, permettono di uscire dietro il pagamento di una somma che può arrivarefino a diecimila dollari.

