I piani americani per la Striscia si fanno seri

Per una pace duratura, quando la guerra tra Israele e Hamas sarà finita, bisognerà apportare dei cambiamenti importanti, radicali, in tutta la parte di medio oriente in cui si stanno concentrando i combattimenti. Gli Stati Uniti insistono su questo punto dall’inizio, ritengono che bisogna preparare un “piano per il dopo” prima che la guerra finisca. L’alternativa è ritrovarsi con un altro 7 ottobre al quale seguirebbe una guerra ugualmente devastante. I piani di Hamas sono chiari, intende ripetere o quadruplicare le stesse violenze compiute contro i kibbutz e non importa se sa già che l’esercito israeliano risponderebbe con altrettante bombe sulla Striscia: lo sapeva anche il 7 ottobre. Sono gli Stati Uniti i promotori di un cambiamento definitivo e un piano, non annunciato dalla Casa Bianca ma di cui giornalisti e testate molto vicine al presidente americano hanno iniziato a far trapelare delle indiscrezioni, prevede il riconoscimento da parte americana di uno stato palestinese e un piano per demilitarizzare Gaza. Il primo punto sarebbe storico, di una portata dirompente, ma gli Stati Uniti, anche secondo le informazioni non ufficiali, sono rimasti vaghi, hanno sottolineato che stanno prendendo in considerazione tutte le ipotesi e su questa vaghezza si basa la mancanza di una reazione da parte del governo israeliano. In Israele la soluzione dei due stati rimane impopolare, ma in molti sono convinti che sarà una tappa inevitabile: il riconoscimento di uno stato palestinese da parte americana prima o poi dovrà arrivare, ma sarebbe accettabile se Gaza non rappresentasse più una minaccia per lo stato ebraico. C’è soltanto un modo, soltanto una condizione che rende questa cosa tollerabile e sta nella sua demilitarizzazione, che rappresenta anche uno dei punti su cui Gerusalemme insiste durante i negoziati. Nelle guerre, togliere le armi a chi ha iniziato un conflitto non è una decisione rara e toglierle a Gaza vuol dire eliminare Hamas. Non saranno mai Yahya Sinwar o Mohammed Deif, i due leader che si nascondono e si muovono nei tunnel della Striscia sfidando Tsahal e usando civili e ostaggi come scudi, ad accettare questa condizione: la loro forza, tutto il potere che hanno costruito si fonda sull’uso della violenza.

