Cosa vuole Hamas per liberare gli ostaggi

Ogni sera le voci di ottimismo riguardo alla rapidità con cui si potrebbe concludere un accordo tra Israele e Hamas per la liberazione degli ostaggi si soffocano un po’. Ogni sera si conclude con una risposta non data e Hamas, così amano dire i suoi portavoce, “studia la proposta”. Mentre studia, la guerra continua, i soldati israeliani si muovono a sud, Hamas fa capolino a nord per dimostrare di non essere sconfitta, ma sono apparizioni dimostrative: la sua infrastruttura non è distrutta, i suoi uomini non sono eliminati, ma la sua capacità di resistenza è compromessa. La sua forza non sta nei razzi che può lanciare contro Tel Aviv, non sta nella rete di tunnel, non sta neppure nelle imboscate. La sua forza continua a essere tutta nei centotrentasei ostaggi israeliani che tiene prigionieri. Il peso negoziale di Hamas sta ancora nelle vite appese e comunque distrutte, nella pressione dei loro famigliari che protestano ogni sera contro il governo di Israele.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE