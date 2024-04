Sánchez ha portato i sentimenti in politica e se n'è fatto vanto. La decisione di rimanere

Come se fosse uno dei protagonisti della serie tv spagnola “Machos Alfa”, il premier socialista ha interpretato il ruolo del leader disposto a mostrarsi debole pur di non portare i veleni lavorativi nell'ambito familiare. Non si è dimesso e ha parlato della Spagna come di un modello per il futuro, ma si capiva benissimo che era lui a sentirsi un modello per i leader di domani