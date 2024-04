“L'umanesimo europeo” di Macron. Libero, razionale e illuminato

Il presidente francese ha tenuto il suo secondo grande discorso alla Sorbona, dopo quello del 2017. La visione di un’Europa “potenza” che sappia difendersi dagli aggressori, militarmente e come una civiltà prospera

Pubblichiamo ampi stralci del discorso che il presidente francese ha tenuto ieri alla Sorbona di Parigi.

Sette anni dopo il discorso della Sorbona, ho voluto venire qui, in questo stesso luogo, per riprendere il filo dei nostri successi e parlare del nostro futuro. Il nostro futuro europeo, ma per definizione il futuro della Francia. Sono inseparabili. In questo stesso luogo, nel settembre 2017, ho detto che la nostra Europa troppo spesso non voleva più, non proponeva più, per stanchezza o conformismo. E lo spirito europeo era stato lasciato a chi lo attaccava. Abbiamo proposto di costruire un’Europa più unita, più sovrana, più democratica. Più unita per avere peso di fronte alle altre potenze e alle transizioni del secolo, più sovrana per non farsi imporre da altri il proprio destino, i propri valori e il proprio modo di vivere, più democratica perché l’Europa è la terra dove è nata la democrazia liberale e dove i popoli decidono per se stessi. All’epoca avevo fissato un obiettivo di sette anni come appuntamento, ed eccoci qui.



Allora, non abbiamo avuto successo su tutto, e dobbiamo essere lucidi su questo punto, soprattutto quando si vuole rendere la nostra Europa più democratica, dobbiamo ammetterlo. Su questo punto i progressi sono stati limitati. A volte a causa della riluttanza a cambiare i trattati, a cambiare le nostre regole, la nostra organizzazione collettiva, e anche se ci sono state alcune innovazioni in questo settore, importanti convenzioni e riflessioni, non siamo andati abbastanza lontano. Ma ci sono stati alcuni successi, soprattutto in termini di unità e sovranità, cosa che non poteva essere data per scontata. L’Europa ha attraversato crisi, anch’esse senza precedenti. La Brexit, ovviamente. Una deflagrazione di cui abbiamo visto gli effetti deleteri e che ha fatto sì che oggi nessuno osi più proporre l’uscita dall’Europa o dall’euro. La pandemia globale, il ritorno improvviso della morte nelle nostre vite, la guerra in Ucraina, il ritorno della tragedia nella vita quotidiana e i rischi esistenziali per il nostro continente. Ma nonostante tutto questo, e in un contesto che è sempre stato, negli ultimi anni, di accelerazione delle transizioni ambientali e tecnologiche che stanno rimescolando profondamente le carte del nostro modo di vivere e di produrre, la nostra Europa ha preso decisioni, è andata avanti. E questo concetto di sovranità, che sette anni fa poteva sembrare molto francese, è diventato gradualmente europeo. E nonostante questa crisi senza precedenti, raramente l’Europa ha fatto così tanti progressi, frutto del nostro lavoro collettivo. E questo è stato possibile grazie a una serie di passi, a mio avviso storici, che abbiamo compiuto negli ultimi anni.



In primo luogo, la scelta dell’unità finanziaria come via d’uscita dalla pandemia. Cercherò di ricordarvi, perché non si è parlato di questo argomento, ovviamente, prima dell’arrivo della pandemia, ma quando abbiamo proposto come francesi una capacità di indebitamento comune, anche lì ci hanno detto: grande idea francese, meravigliosa, ma alla fine non si farà mai. Ebbene, prima di tutto siamo riusciti a costruire un accordo franco-tedesco poche settimane dopo l’inizio della pandemia. Poi l’abbiamo portato come europei per raccogliere 800 miliardi di euro. Questo passo verso l’indebitamento comune è stato quello che l’allora ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz, poi diventato cancelliere, ha giustamente definito un momento hamiltoniano. Ma è stata una scelta per l’Europa unita, di cui abbiamo visto le conseguenze dirette ovunque.



La seconda scelta decisiva è stata quella dell’unità strategica su temi che fino ad allora erano di esclusiva competenza delle singole nazioni. Come la salute. Il commissario Tierry Breton è qui, chi se lo ricorda, colui che ha guidato con la presidente della Commissione e la collega responsabile della Salute, una politica che non esisteva, che non era prevista nei testi. Produrre vaccini in Europa, assicurarne la fornitura e distribuirli in tutta Europa. E l’abbiamo fatto. E se la Francia è riuscita a vaccinare dall’inizio del 2021, è grazie a questo riflesso europeo e a questa capacità di costruire una politica che non esisteva nella nostra legislazione. Noi francesi non abbiamo prodotto il vaccino sul nostro territorio, quindi abbiamo l’umiltà di ammetterlo. E’ grazie all’Europa e a questo risveglio che siamo riusciti ad andare avanti. Allo stesso modo, per quanto riguarda l’energia: chi avrebbe mai pensato che avremmo potuto liberarci dalla nostra dipendenza dagli idrocarburi russi, acquistare in comune e riformare il nostro mercato dell’elettricità così rapidamente? E che dire della difesa? Chi avrebbe scommesso sull’unità europea fin dal primo giorno dell’aggressione russa in Ucraina e sul massiccio sostegno militare dell’Unione europea? E invece l’abbiamo fatto.



Il terzo passo decisivo degli ultimi anni è che abbiamo iniziato a gettare le basi per una maggiore sovranità tecnologica e industriale. Nessun’altra regione del mondo avrebbe accettato la dipendenza dell’Europa da altri per prodotti vitali e componenti essenziali. Nel 2018 abbiamo lanciato un’iniziativa con la Germania per sostenere la nostra industria delle batterie, poi estesa all’idrogeno, all’elettronica e alla salute. Con la Germania abbiamo anche avviato progetti importanti, come il carro armato del futuro, il sistema di combattimento aereo del futuro e con i nostri amici olandesi sui sottomarini, che sono anche iniziative strutturanti. Ma dal momento della pandemia, e soprattutto dalle prime settimane dopo l’aggressione russa all’Ucraina, al vertice di Versailles, abbiamo costruito una vera e propria strategia di autonomia. Sì, questa autonomia strategica di cui abbiamo parlato all’epoca, assumendo questo concetto in Europa, è questa scelta di porre fine alla nostra dipendenza strategica in settori chiave, dai semiconduttori alle materie prime critiche. Furono adottati testi europei e una politica di investimenti, sicurezza e rilocalizzazione che non aveva precedenti nella nostra storia contemporanea. E negli ultimi sette anni l’Europa ha cominciato a liberarsi dall’ingenuità tecnologica e industriale, se così si può dire, così come ha cominciato a correggere la sua politica commerciale, anche se su questo tema, e ci tornerò, credo che siamo solo a metà strada.



Il quarto passo decisivo che abbiamo compiuto negli ultimi anni, è che abbiamo fatto la scelta fondamentale e, credo, unica di pensare, preparare e pianificare le grandi sfide dell’Europa. Abbiamo sentito molte critiche, in particolare sul Green Deal che è stato adottato, scusate l’anglicismo in questa sede. Ma l’Europa è l’unica area politica al mondo che ha pianificato queste transizioni. Adottando direttive sulla tecnologia digitale che ci permettono di regolamentare sia i contenuti sia il mercato, e adottando un testo che ci permette di porre le basi per la nostra transizione energetica, e in modo da costruire la coerenza della nostra politica in Europa rispetto ai nostri impegni internazionali, abbiamo costruito una scelta trasparente (...).



Il quinto passo decisivo è che l’Europa ha cominciato a riaffermare chiaramente l’esistenza dei suoi confini. L’Europa è u’'idea generosa, fondata sulla libera circolazione delle persone e delle merci. A volte ha dimenticato di assumersi la responsabilità e di proteggere i suoi confini esterni. Non confini come fortezze stagne, ma come confine tra l’interno e l’esterno. Non può esistere sovranità senza confini. E lo abbiamo fatto, nonostante le divisioni che hanno bloccato su questo tema, per quasi dieci anni, i progressi compiuti in particolare durante la presidenza francese. Un primo accordo sull’asilo e l’immigrazione, appena adottato, permette per la prima volta di migliorare il controllo delle nostre frontiere, introducendo procedure di registrazione obbligatoria e di screening sistematico alle nostre frontiere esterne per identificare coloro che hanno diritto alla protezione internazionale e coloro che dovranno tornare nel loro paese d’origine, e di migliorare la cooperazione all’interno della nostra Europa. Questo è un risultato essenziale degli ultimi anni.



E poi il sesto progresso è che abbiamo iniziato a ripensare la nostra geografia entro i limiti del nostro vicinato. Dopo l’aggressione russa, l’Europa si considera sé stessa come un insieme coerente, affermando che l’Ucraina e la Moldavia fanno parte della nostra famiglia europea e sono destinate a entrare nell’Unione quando sarà il momento, così come i Balcani occidentali. Come ho detto l’anno scorso a Bratislava, spetta a noi garantire che siano saldamente ancorati all’Europa, sostenere le riforme necessarie ora per prepararli a questo percorso, che può esistere solo se sono integrati nell’acquis comunitario, e allo stesso tempo riformare la nostra Unione, che può essere allargata solo se è profondamente riformata e semplificata (...).



E quindi sì, abbiamo ottenuto molto negli ultimi anni. Quindi, senza questa azione, senza questo progresso verso la sovranità e l’unità europea, saremmo stati senza dubbio superati dalla storia. E se avessimo reagito come abbiamo fatto al momento della crisi finanziaria, la situazione sarebbe stata drammatica. Abbiamo affrontato la crisi finanziaria divisi ed essendo poco sovrani. Ed è per questo che ci sono voluti 4 o 5 anni per risolverla, quando negli Stati Uniti, da dove proveniva, è stata risolta in meno di un anno. Alle crisi che abbiamo vissuto abbiamo reagito rapidamente e in modo unitario, cosa che oggi ci permette di stare insieme e di esserci, ma è sufficiente? Posso venire da voi con un discorso autocelebrativo che dice: bene, abbiamo fatto tutto bene, bravi, l’Europa è forte, andiamo avanti, continuiamo così. La lucidità e l’onestà ci impongono di riconoscere che la battaglia non è ancora vinta, tutt’altro, e che nel prossimo decennio, perché questo è l’orizzonte che dobbiamo cogliere, c’è un rischio enorme di essere indeboliti o addirittura relegati. Perché siamo in un momento di sconvolgimento senza precedenti nel mondo, di accelerazione, di grande trasformazione, e il mio messaggio oggi è semplice. Paul Valéry disse, alla fine della Prima guerra mondiale, che ora sapevamo che le nostre civiltà erano mortali. Dobbiamo essere lucidi sul fatto che la nostra Europa oggi è mortale. Può morire. Può morire, e questo dipende solo dalle nostre scelte. Ma queste scelte devono essere fatte ora. Perché oggi è in gioco la questione della pace e della guerra nel nostro continente e della nostra capacità di garantire o no la nostra sicurezza. Perché le grandi trasformazioni, quelle della transizione digitale, quelle dell’intelligenza artificiale e quelle dell’ambiente e della decarbonizzazione si giocano ora e la riallocazione dei fattori di produzione si gioca ora. E la questione se l’Europa sarà o no una potenza dell’innovazione, della ricerca e della produzione si gioca ora. E perché l’attacco alle democrazie liberali, ai nostri valori – e lo dico in questo luogo di conoscenza – a ciò che è il substrato stesso della civiltà europea, un certo rapporto con la libertà, la giustizia e la conoscenza, sta avvenendo ora o no. Sì, siamo a un punto di svolta e la nostra Europa è mortale, dipende solo da noi.

Prima di tutto, non siamo armati per affrontare il rischio che abbiamo di fronte. Nonostante tutto quello che ho appena detto, ci troviamo di fronte a una sfida cruciale in termini di ritmo e di modello. Abbiamo iniziato a svegliarci. La stessa Francia ha raddoppiato il proprio bilancio per la difesa, e stiamo per farlo con questa seconda legge di programmazione militare. Ma su scala continentale, questo risveglio è ancora troppo lento, troppo debole di fronte al riarmo generalizzato del mondo e alla sua accelerazione. Le tensioni sino-americane hanno portato a un aumento della spesa per gli armamenti, dell’innovazione tecnologica e dell’espansione delle capacità militari. Ora abbiamo potenze regionali disinibite che stanno anch’esse aumentando le loro capacità, come la Russia e l’Iran, per citarne solo due. E l’Europa si trova in una situazione di accerchiamento, spinta da molte di queste potenze ai suoi confini e talvolta al suo interno. Quindi sì, oggi siamo ancora troppo lenti, non abbastanza ambiziosi, di fronte alla realtà di questo movimento e in un contesto, dobbiamo guardarlo, qualunque siano le scadenze a venire. Gli Stati Uniti hanno due priorità: prima gli Stati Uniti, e questo è legittimo, e poi la questione cinese. E la questione europea non è una priorità geopolitica per gli anni e i decenni a venire, per quanto forte sia la nostra alleanza e la fortuna che abbiamo oggi di avere un’Amministrazione molto impegnata nel conflitto ucraino. Quindi sì, è finita l’epoca in cui l’Europa acquistava energia e fertilizzanti dalla Russia, esternalizzava la produzione in Cina e delegava la propria sicurezza agli Stati Uniti (...).



Il secondo è che, in termini economici, il nostro modello attuale non è più sostenibile. Perché vogliamo legittimamente avere tutto, ma non funziona. Naturalmente vogliamo prestazioni sociali, e abbiamo il modello sociale e di solidarietà più generoso del mondo. Questo è un punto di forza. Come ho detto, vogliamo il clima, con l’energia decarbonizzata, ma siamo l’unica area geografica che ha adottato le regole per raggiungere questo obiettivo. Gli altri non si muovono allo stesso ritmo. E vogliamo un commercio che ci avvantaggi, ma con molti altri che stanno iniziando a cambiare le regole del gioco, che sovvenzionano eccessivamente, dalla Cina agli Stati Uni. Non possiamo avere gli standard ambientali e sociali più esigenti, investire meno dei nostri concorrenti, avere una politica commerciale più ingenua della loro e pensare di continuare a creare posti di lavoro. Non funziona più. Il rischio è che l'Europa resti indietro. E stiamo già cominciando a vederlo (...).



E poi la terza osservazione, che sottende l’importanza del momento che stiamo vivendo, è la battaglia culturale, la battaglia dell’immaginario, delle narrazioni, dei valori, che è sempre più delicata. Per molto tempo abbiamo pensato che il nostro modello fosse irresistibile. La democrazia si diffonde, i diritti umani progrediscono, il soft power europeo trionfa. Quindi la democrazia continua a essere attraente per molte persone in tutto il mondo. Ma guardiamo le cose con lucidità. La nostra democrazia liberale è sempre più criticata, con argomenti falsi, con una specie di inversione dei valori. Perché lasciamo che le cose accadano, perché siamo vulnerabili. Ma ovunque in Europa, nella nostra Europa, i nostri valori e la nostra cultura sono minacciati. Minacciati perché i fondamenti vengono messi in discussione, nella convinzione che in qualche modo gli approcci autoritari sarebbero più efficaci o attraenti. Minacciate anche perché i nostri sogni e le nostre narrazioni sono sempre meno europei e perché ovunque i contenuti a cui i nostri bambini e adolescenti sono esposti sono sempre più americani o asiatici, appartenenti alle ondate digitali che occupano le nostre vite (...).



Ma cosa significa essere sovrani in questo nuovo mondo? Cosa significa essere sovrani quando vi dico che l’Europa potrebbe morire? Significa che dobbiamo rispondere a queste tre sfide del tempo, a questa accelerazione della storia, alla sua drammatizzazione. Poiché le regole del gioco sono cambiate in ognuno di questi ambiti, la soluzione sta nella nostra capacità di prendere decisioni strategiche massicce, di accettare cambiamenti di paradigma e, fondamentalmente, di rispondere con potenza, prosperità e umanesimo. Ed è su questi tre punti che vorrei tornare oggi. E credo che sia attraverso la potenza, la prosperità e l’umanesimo che diamo sostanza, per così dire, a questa sovranità europea, e che permettiamo, e permetteremo all’Europa, sì, di essere un continente che non scompare, un progetto politico che regge in questo mondo e in questo momento in cui è minacciato più che mai.



Il potere prima di tutto. Un’Europa potente, questo è semplice. E’ un’Europa che si fa rispettare e garantisce la propria sicurezza. E’ un’Europa che accetta di avere dei confini e li protegge. E’ un’Europa che si rende conto dei rischi che corre e si prepara ad affrontarli. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo uscire da una specie di minoranza strategica. Perché dobbiamo farlo? Perché, implicitamente, è così che siamo stati concepiti (...). La principale minaccia alla sicurezza europea oggi è ovviamente la guerra in Ucraina. La condizione obbligatoria per la nostra sicurezza è che la Russia non vinca la guerra di aggressione che sta conducendo contro l’Ucraina. Questo è essenziale. Ecco perché abbiamo fatto bene, fin dall’inizio, a sanzionare la Russia, ad aiutare gli ucraini e a continuare a farlo, avendo la fortuna di avere gli americani al nostro fianco per farlo e di aumentare costantemente i nostri aiuti e il nostro sostegno. In poche parole, mi assumo pienamente la scelta che ho fatto a Parigi il 26 febbraio di reintrodurre l’ambiguità strategica. Perché l’ho fatto? Siamo di fronte a una potenza che ha perso le sue inibizioni, che ha attaccato un paese europeo, ma che non è più coinvolta in un’operazione speciale e non vuole più dirci quali sono i suoi limiti. Perché dovremmo dire ogni mattina quali sono i nostri limiti strategici? Se diciamo che l’Ucraina è la condizione della nostra sicurezza, che la posta in gioco in Ucraina non è solo la sovranità e l’integrità territoriale di questo paese, che è già fondamentale, ma la sicurezza degli europei, abbiamo dei limiti? No. E quindi dobbiamo essere credibili, dissuadere, essere presenti e continuare a impegnarci. Ma questa guerra che coinvolge una potenza dotata di armi nucleari e che le usa nella sua retorica è senza dubbio solo la prima faccia delle tensioni geopolitiche con cui l’Europa deve imparare a convivere. Ecco perché ci troviamo nel bel mezzo di un cambiamento molto profondo in termini di sicurezza (...).



Il secondo elemento chiave della risposta è la prosperità. Sì, se vogliamo essere sovrani nel momento di queste profonde trasformazioni che ho citato, dobbiamo costruire un nuovo modello di crescita e di produzione. Questo è essenziale perché non può esserci potere senza una solida base economica. Altrimenti, dichiariamo il potere, ma molto presto viene finanziato da altri. Non ci può essere transizione ecologica senza un solido modello economico. E non ci può essere un modello sociale, che è uno dei punti di forza dell’Europa, se non produciamo il denaro che poi vogliamo ridistribuire (...). Anche in questo caso, quindi, dobbiamo costruire un nuovo paradigma per la crescita e la prosperità (...).



Per concludere, perché stiamo facendo tutto questo? Ho detto all’inizio che la nostra Europa potrebbe morire. Potrebbe morire se non mantenesse i suoi confini e non sapesse come rispondere ai rischi esterni in termini di sicurezza. Potrebbe morire se iniziasse a dipendere dagli altri e non riuscisse a produrre per creare la propria ricchezza e ridistribuirla. Ma è in un momento in cui può morire di sua iniziativa. Perché stiamo tornando a un’epoca che la nostra Europa ha conosciuto. Peter Sloterdijk lo descrive molto bene nelle conferenze che fa al Collège de France, con il suo familiare pessimismo un po’ ironico. Dice che stiamo tornando a questi momenti in cui l’Europa pensa al suo declino, dubita di sé stessa, e ancora una volta la nostra Europa non ama sé stessa. Se si considera tutto quello che ha fatto e tutto quello che le dobbiamo, è strano, ma è così. Sarebbe troppo lungo dire che, strutturalmente, l’Europa dubita ancora di sé stessa. Siamo il continente, la civiltà che ha probabilmente inventato il dubbio e il fatto di interrogarsi su sé stessi, la cultura della confessione. E siamo anche di fronte ai dubbi perché la nostra democrazia è scossa, come ho detto prima, nelle sue regole, perché il nostro declino demografico è fonte di profonda preoccupazione. E quindi il rischio per la nostra Europa sarebbe quello di abituarsi a questa svalutazione. Ed è per questo che quello che voglio proporvi oggi, in un certo senso la promessa che vorrei suggellare, è di cercare di difendere questo umanesimo europeo che ci accomuna. Se vogliamo proteggere i nostri confini, se vogliamo rimanere un continente forte che produce e crea, è perché non siamo come gli altri. E non dobbiamo mai dimenticare che non siamo come gli altri. Camus aveva questa magnifica frase nella sua lettera a un amico tedesco: “La nostra Europa è un’avventura comune che continuiamo a intraprendere, nonostante voi, nel vento dell’intelligenza”. Questa è l’Europa. E’ un’avventura che continuiamo a intraprendere, nonostante tutti coloro che dubitano, nel vento dell’intelligenza. E cosa significa questo? Significa che essere europei non significa solo vivere in una determinata terra. Dal Baltico al Mediterraneo o dall’Atlantico al Mar Nero, significa difendere una certa idea di uomo che pone l’individuo libero, razionale e illuminato al di sopra di tutto. Significa dire che da Parigi a Varsavia, da Lisbona a Odessa, abbiamo un rapporto unico con la libertà e la giustizia. Abbiamo sempre scelto di mettere l’uomo, in senso generico, al di sopra di tutto. E dal Rinascimento all’Illuminismo fino alla fine dei totalitarismi, questo è il senso dell’Europa. E’ una scelta che viene costantemente ribadita e che ci distingue dagli altri. Non è una scelta ingenua che consiste nel delegare le nostre vite a grandi attori industriali col pretesto che sono molto forti. Non è una scelta coerente con la scelta europea e con l’umanesimo europeo. E’ una scelta che rifiuta di delegare le nostre vite a poteri di controllo statale che non rispettano la libertà dell’individuo razionale. E’ una fiducia nell’individuo libero e dotato di ragione. E’ una fiducia nella conoscenza, nella libertà e nella cultura. Ed è una tensione costante tra una tradizione aiutata dalla permanenza e la modernità. Essere europei è uno squilibrio. Ed è questo che dobbiamo difendere. Questo umanesimo, così fragile, ma che ci distingue dagli altri. E voglio sostenere che questo sta accadendo ora. Dobbiamo difenderlo perché, come ho detto, la democrazia liberale non è scontata (...).



C’è paura, c’è rabbia in questi momenti di choc che stiamo vivendo proprio perché i nostri connazionali in tutta Europa sentono che potremmo morire o scomparire. La risposta non sta nella timidezza, ma nell’audacia. Quest’anno i britannici sceglieranno il loro futuro, gli americani sceglieranno il loro futuro, e il 9 giugno, lo stesso faranno gli europei. Ma la scelta non è quella di fare come abbiamo sempre fatto, non è solo quella di adattarsi, è quella di assumere, di portare nuovi paradigmi. Quindi so che, dopo Voltaire, è difficile essere ottimisti. Per alcuni può essere anche una questione di credibilità, e io lo sono. Ma è una forma di ottimismo della volontà. Sì, credo che possiamo riprendere il controllo delle nostre vite, del nostro destino, attraverso la forza, la prosperità e l’umanesimo della nostra Europa. E in un momento in cui i tempi sono incerti, per ripetere senza citarla bene, ciò che Hanna Arendt diceva nella “condizione dell’uomo moderno”, il modo migliore per conoscere il futuro, quando gli eventi ritornano, quando c’è l'imprevisto, il modo migliore per conoscere il futuro è fare promesse che si mantengono. Ebbene, quello che vi propongo è di usare la nostra lucidità per fare queste poche grandi promesse per l’Europa nel prossimo decennio, e di lottare duramente per mantenerle. Allora forse avremo la possibilità di conoscere il futuro, ma in ogni caso avremo lottato per scegliere il nostro. Viva l’Europa, viva la Repubblica e viva la Francia!