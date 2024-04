Il secondo discorso di Macron alla Sorbona 

Il presidente francese tornerà a parlare nella più antica università francese per dare una scossa all’Europa e alla sua campagna per le europee

Nel settembre del 2017, dalla Sorbona, il cuore della Parigi del sapere, il presidente francese, Emmanuel Macron, pronunciò il suo discorso più potente sull’Europa, invocandone la rifondazione nel solco di Jacques Delors: “La concorrenza che stimola, la cooperazione che rafforza, la solidarietà che unisce”. Il discorso della Sorbona, pronunciato a pochi mesi dal suo insediamento, ha rappresentato la bussola della politica europea di Macron, una tabella di marcia che ha posto al centro l’impegno per una maggiore sovranità del continente e la necessità di rivedere i trattati europei. Alcune cose sono state fatte, altre no. Ma con lo stesso volontarismo di sette anni fa, giovedì prossimo, l’inquilino dell’Eliseo tornerà nella più antica università francese per pronunciare un nuovo discorso, un discorso della Sorbona II.