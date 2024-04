La linea Glucksmann in Francia funziona, e Mélenchon si preoccupa

Lo scrittore ed eurodeputato vuole essere la sorpresa delle europee, il terzo incomodo tra i capolista del Rassemblement e di Renaissance, Bardella e Hayer. Secondo gli ultimi sondaggi è ampiamente davanti alla France insoumise. Per molti elettori è un’ancora di salvezza per il campo progressista

Parigi. Raphaël Glucksmann vuole essere la sorpresa delle prossime elezioni europee, il terzo incomodo tra Jordan Bardella, capolista del Rassemblement national, e Valérie Hayer, capolista di Renaissance. Scrittore engagé ed eurodeputato del gruppo dei Socialisti e democratici dal 2019, Glucksmann ha annunciato nel settembre 2023 la sua ricandidatura alle Europee con lo slogan “Le combat continue”, e nel febbraio del 2024 il Partito socialista (Ps) ha ufficializzato l’accordo con il suo partito, Place Publique (Pp), per affidargli la guida della lista dei progressisti alle elezioni di giugno. Una scelta criticata dalla vecchia guardia del Ps, ma che sta producendo i suoi frutti: secondo gli ultimi sondaggi, la lista Pp-Ps è accreditata attorno al 13 per cento, a soli quattro punti percentuali dalla lista dei macronisti, ma ampiamente davanti al primo avversario a sinistra, Jean-Luc Mélenchon, leader della France insoumise (la capolista dei mélenchonisti, Manon Aubry, non va oltre la barra dell’8 per cento).