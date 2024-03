La candidata pro Hamas di Mélenchon

Licenziata l’Oréal, dove lavorava come “consigliera per la diversità”, per le sue ambiguità verso Hamas, entra nella lista degli Insoumis Rima Hassan, che considera legittimo il terrore. Avrà ottime chance di diventare eurodeputata

Lo scorso novembre, l’Oréal, l’azienda per cui lavorava come “consigliera per la diversità”, ha deciso di licenziare Rima Hassan per le sue ambiguità verso i terroristi di Hamas e per aver scritto su Twitter “dal fiume al mare, vogliamo liberare tutti i palestinesi”, slogan intonato dall’Olp (Organizzazione per la liberazione della Palestina) e da Hamas che implica lo smantellamento dello stato di Israele. La France insoumise (Lfi), il partito della sinistra radicale francese guidato da Jean-Luc Mélenchon, ha scelto invece di premiarla, candidandola alle elezioni europee.